У ДПСУ прокоментували обмеження на виїзд для чоловіків з подвійним громадянством

Посольство США повідомило, що виїзд чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, які мають подвійне громадянство, з України заборонений. На це відреагували в ДПСУ, назвавши повідомлення не коректним та нагадали, що українське законодавство забороняє мати множинне громадянство й такі норми діяли завжди, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що "українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни", м'яко кажучи, не коректним.

"Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України" , - заявив Демченко.

Він пояснив, що такі норми діяли і раніше.

"І до прикладу на кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Такі громадяни завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності" , - зауважив Демченко.

В той же час, за його словами, не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали в своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

"Раніше такі громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена" , - підсумував Демченко.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної агресії РФ в Україні діє воєнний стан в умовах якого діє заборона виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є і винятки. До прикладу, такі чоловіки можуть покинути Україну якщо вони виключені з військового обліку або ж мають інші підстави. Крім того, після набуття чинності нового закону про мобілізацію тепер, під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів.