В ГПСУ прокомментировали ограничение на выезд для мужчин с двойным гражданством

Посольство США сообщило, что выезд мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих двойное гражданство, из Украины запрещен. На это отреагировали в ГПСУ, назвав сообщение некорректным и напомнив, что украинское законодательство запрещает иметь множественное гражданство и такие нормы действовали всегда, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал формулировку, которая распространяется на различных ресурсах о том, что "украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны", мягко говоря, не корректной.

"В очередной раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины" , - заявил Демченко.

Он объяснил, что подобные нормы действовали и раньше.

"И к примеру на границе пограничники неоднократно выявляли граждан нашей страны, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к определенной законодательством ответственности" , - отметил Демченко.

В то же время, по его словам, не следует путать с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины и имеющими в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

"Раньше такие граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена" , - подытожил Демченко.

Напомним, что с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине действует военное положение, в условиях которого действует запрет выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть и исключения. К примеру, такие мужчины могут покинуть Украину, если они исключены из военного учета или имеют другие основания. Кроме того, после вступления в силу нового закона о мобилизации теперь во время пересечения границы будет обязательным наличие военно-учетных документов.