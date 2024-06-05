Посол у ФРН пояснив прохання України закрити небо над заходом країни

Ідея закриття неба над західними областями України за допомогою розміщених у Польщі ППО нічим не відрізняється від вже наданої військової підтримки з погляду міжнародного права. Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв в колонці для Die Zeit, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що ця ідея не нова, її вже розглядали на початку повномасштабного вторгнення РФ, але потім її «знали зі столу переговорів» як таку, що «не пройде».

Сьогодні Україна повернулася до обговорення можливості захисту неба над заходом країни через кілька причин, каже посол. По-перше, вона виявилася цілком здійсненною, адже у квітні, коли Іран атакував Ізраїль, кілька інших країн захистили країну та збили самі ті іранські безпілотники, якими Росія щодня вбиває українців.

По-друге, Росія посилила атаки на Україну та почала новий наступ, просуваючись ближче до ЄС.

Макеєв додав, що західні союзники таким рішенням не переступлять так звані «червоні лінії» та не «оголосять війну Росії».