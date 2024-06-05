Посол в ФРГ объяснил просьбу Украины закрыть небо над западом страны

Идея закрытия неба над западными областями Украины с помощью размещенных в Польше ПВО ничем не отличается от уже оказанной военной поддержки с точки зрения международного права. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в колонке для Die Zeit, сообщает Новое время.

Он отметил, что эта идея не новая, ее уже рассматривали в начале полномасштабного вторжения РФ, но потом ее «знали со стола переговоров» как такую, что «не пройдет».

Сегодня Украина вернулась к обсуждению возможности защиты неба над западом страны по нескольким причинам, говорит посол. Во-первых, она оказалась вполне осуществимой, ведь в апреле, когда Иран атаковал Израиль, несколько других стран защитили страну и сбили те самые иранские беспилотники, которыми Россия ежедневно убивает украинцев.

Во-вторых, Россия усилила атаки на Украину и начала новое наступление, продвигаясь ближе к ЕС.

Макеев добавил, что западные союзники таким решением не переступят так называемые «красные линии» и не «объявят войну России».