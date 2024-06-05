Байден підписав указ про боротьбу з міграцією на кордоні з Мексикою

Президент США видав указ, який обмежує надання притулку мігрантам на південному кордоні - це має зменшити потік нелегалів з боку Мексики, повідомляє Укрінформ.

Нова міграційна політика полягатиме у відмові на в’їзд більшості іноземців, які намагатимуться перетнути кордон без попереднього дозволу (візи).

"Сьогодні я долаю обструкцію республіканців і використовую виконавчі повноваження, доступні мені як президентові, аби зробити все, що в моїх силах та розв’язати проблему кордону. - Відверто кажучи, я б волів вирішити її за допомогою двопартійного законодавства, бо це єдиний спосіб виправити систему, яку ми маємо зараз і яка зламана" , - сказав Байден.

Указ набуде чинності, коли середньодобова кількість затримань на кордоні перевищить 2,5 тис. за сім днів. Однак, посадовці адміністрації заявили, що він почне діяти негайно, у вівторок, оскільки середня семиденна кількість щоденних перетинів кордону перевищує цю цифру.

Мігранти, які будуть вислані згідно з указом, дістануть щонайменше п'ятирічну заборону на в'їзд у Сполучені Штати. До Мексики висилатимуть, окрім її громадян, шукачів притулку з Куби, Гаїті, Нікарагуа й Венесуели.

Крім того, вживатимуться заходи для депортації нелегалів з інших країн, зокрема Китаю.

Зазначається, що боротьба із шукачами притулку буде підкріплена низкою заходів, спрямованих проти мереж контрабандистів і організацій, які заробляють на міграції.

Ці заходи передбачать анулювання американських віз для посадовців з таких країн, як Нікарагуа, а також для керівників компаній, котрі надають мігрантам послуги з транспортування.

Високопосадовці адміністрації США назвали цей указ відповіддю на бездіяльність Конгресу, який двічі відхилив ухвалення підготовлених на двопартійній основі законопроєктів через позицію республіканців.