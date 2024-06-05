Байден подписал указ о борьбе с миграцией на границе с Мексикой

Президент США издал указ, ограничивающий предоставление убежища мигрантам на южной границе – это должно уменьшить поток нелегалов со стороны Мексики, сообщает Укринформ.

Новая миграционная политика будет заключаться в отказе на въезд большинства иностранцев, пытающихся пересечь границу без предварительного разрешения (визы).

"Сегодня я преодолеваю обструкцию республиканцев и использую исполнительные полномочия, доступные мне как президенту, чтобы сделать все, что в моих силах и решить проблему границы. - Честно говоря, я бы предпочел решить ее с помощью двухпартийного законодательства, потому что это единственный способ исправить систему, которую мы имеем сейчас и которая сломана" , - сказал Байден.

Указ вступит в силу, когда среднесуточное количество задержаний на границе превысит 2,5 тыс. за семь дней. Однако должностные лица администрации заявили, что он начнет действовать немедленно, во вторник, поскольку среднее семидневное количество ежедневных пересечений границы превышает эту цифру.

Мигранты, которые будут высланы согласно указу, получат не менее пятилетнего запрета на въезд в Соединенные Штаты. В Мексику будут высылать, кроме ее граждан, искателей убежища из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Кроме того, будут приниматься меры по депортации нелегалов из других стран, в частности, Китая.

Отмечается, что борьба с искателями убежища будет подкреплена рядом мер, направленных против сетей контрабандистов и зарабатывающих на миграции организаций.

Эти меры предусматривают аннулирование американских виз для должностных лиц из таких стран, как Никарагуа, а также для руководителей компаний, оказывающих мигрантам услуги по транспортировке.

Высокопоставленные чиновники администрации США назвали этот указ ответом на бездействие Конгресса, который дважды отклонил принятие подготовленных на двухпартийной основе законопроектов из-за позиции республиканцев.