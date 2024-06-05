Чехія відмовиться від залежності від російської нафти до середини 2025 року

Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року, заявив прем'єр-міністр Петро Фіала. З посиланням на Radio Prague International, повідомляє Новое время.

Про це політик заявив після зустрічі із керівництвом держкомпанії Mero на Центральному нафтоналивному терміналі Nelahozeves.

Фіала має намір зробити запит на скасування пільг на імпорт російської нафти, якою наразі користується Чехія, одразу після завершення проєкту розширення італійського нафтопроводу TAL.

Зазначається, що технологічна модифікація італійського нафтопроводу завершується до кінця 2024 року. Потім відбудуться обробні роботи та експлуатаційні випробовування. За словами чеського прем'єра, через 60 років із початку підключення до нафтопроводу «Дружба» Чехія не залежатиме від російської нафти.

Після розширення нафтопровід TAL постачатиме до Чехії додаткові 4 мільйони тонн нафти на рік. Цей обсяг покриє споживання обох нафтопереробних заводів у містах Літвінов та Кралупи-на-Влтаві.

Раніше повідомлялося, що у травні 2023 року прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після церемонії підписання угоди між групою ТАL, що управляє Трансальпійським трубопроводом, і чеською нафтотранспортною компанією Mero ČR заявив, що Чехія повністю відмовиться від російської нафти до 2024 року після модернізації Трансальпійського трубопроводу.