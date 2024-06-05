Чехия откажется от зависимости от российской нефти к середине 2025 года

Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года, заявил премьер-министр Петр Фиала. Со ссылкой на Radio Prague International, сообщает Новое время.

Об этом политик заявил после встречи с руководством госкомпании Mero на Центральном нефтеналивном терминале Nelahozeves.

Фиала намерен сделать запрос на отмену льгот на импорт российской нефти, которой сейчас пользуется Чехия, сразу после завершения проекта расширения итальянского нефтепровода TAL.

Отмечается, что технологическая модификация итальянского нефтепровода завершается до конца 2024 года. Затем состоятся отделочные работы и эксплуатационные испытания. По словам чешского премьера, через 60 лет с начала подключения к нефтепроводу «Дружба» Чехия не будет зависеть от российской нефти.

После расширения нефтепровод TAL будет поставлять в Чехию дополнительные 4 миллиона тонн нефти в год. Этот объем покроет потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов в городах Литвинов и Кралупы-на-Влтаве.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года премьер-министр Чехии Петр Фиала после церемонии подписания соглашения между группой ТАL, управляющей Трансальпийским трубопроводом, и чешской нефтетранспортной компанией Mero ČR заявил, что Чехия полностью откажется от российской нефти к 2024 году после модернизации Трансальпийского трубопровода.