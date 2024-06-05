Україна націоналізувала 58 компаній, які належали підсанкціонованим особам

58 компаній, які належали підсанкційним особам, перейшли у власність України з початку повномасштабного вторгнення. З них лише 13 бізнесів належали росіянам, свідчать дані Міністерства юстиції України. З посиланням на Опендатабот, повідомляє ЛігаБізнес.

У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України. Всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.

Заступниця міністра юстиції України Інна Богатих зазначає, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці. Складним є й сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять усе можливе, щоб максимально "замаскувати" активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 уже задоволено на користь держави, а рішення за однією справою поки не набрало законної сили.

Ще сім подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді.

Ще сім справ за позовами Мін’юсту зараз знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється.

Серед компаній, повʼязаних із РФ, які перейшли у власність України, знаходиться: ТОВ "Аерок", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Компанія "Алюміній України", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",АТ "Перший інвестиційний банк" та інші.



