Украина национализировала 58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам

58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины с начала полномасштабного вторжения. Из них только 13 бизнесов принадлежали россиянам, свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины. Со ссылкой на Опендатабот, сообщает Лига.Бизнес.

В остальных 45 компаниях учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине. Все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.

Заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых отмечает, что механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике. Сложен и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально "замаскировать" активы и используют для этого все более креативные способы.

С начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции Украины подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по одному делу пока не вступило в законную силу.

Еще семь подобных дел находятся на судебном разбирательстве.

Еще семь дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В целом можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных по взысканию активов, судом удовлетворяется.

Среди компаний, связанных с РФ и перешедших в собственность Украины: ООО "Аэрок", ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Компания "Алюминий Украины", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", АО "Первый инвестиционный банк" и другие.