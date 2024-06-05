Із системи "Шлях" виключили ще сім українських перевізників

За системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону сім перевізників відключено від системи «Шлях». Про це поінформувала пресслужба Укртрансбезпеки, повідомляє ЛігаБізнес.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби з безпеки на транспорті. Зазначається, що перевізники відключені від системи строком на три місяці.

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону" , - зазначається у повідомленні.

Крім того, на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.