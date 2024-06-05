Из системы "Шлях" исключили еще семь украинских перевозчиков

За системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы семь перевозчиков были отключены от системы "Шлях". Об єтом информировала пресс-служба Укртрансбезопасности, сообщает ЛигаБизнес.

Соответствующее решение приняла Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Государственной службы по безопасности на транспорте. Отмечается, что перевозчики отключены от системы сроком на три месяца.

"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, на протяжении 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы" , - отмечается в сообщении.

Кроме того, на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации относительно каждого случая будет принято решение.