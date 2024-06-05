За час війни армія РФ пошкодила в Україні понад 210 000 будівель – NYT

Супутники зафіксували понад 210 000 пошкоджених будівель через війну Росії в Україні.﻿ Про це пише видання The New York Times, повідомляє Економічна правда.

"З початку війни супутники зафіксували понад 210 000 пошкоджених будівель в Україні. Близько половини з них - на Донбасі" , - пише видання.

Зазначається, що в Україні зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені (Нью-Йорк) зрівняли з землею чотири рази. Частини України, віддалені одна від одної на сотні кілометрів, виглядають як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни, або як сектор Газа після піврічних бомбардувань.

Крім того, понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ були пошкоджені або зруйновані, як показує аналіз, попри те, що ці об'єкти повинні бути захищені Женевською конвенцією.