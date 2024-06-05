За время войны армия РФ повредила в Украине более 210 000 зданий – NYT

Спутники зафиксировали более 210 000 поврежденных зданий из-за войны России в Украине.﻿ Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Экономическая правда.

"С начала войны спутники зафиксировали более 210 000 поврежденных зданий в Украине. Около половины из них - на Донбассе" , - пишет издание.

Отмечается, что в Украине разрушено больше зданий, чем если бы каждое здание на Манхэттене (Нью-Йорк) сравняли с землей четыре раза. Части Украины, отдаленные друг от друга на сотни километров, выглядят как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны, или как сектор Газа после полугодовых бомбардировок.

Кроме того, более 900 школ, больниц, церквей и других учреждений были повреждены или разрушены, как показывает анализ, несмотря на то, что эти объекты должны быть защищены Женевской конвенцией.