Путін уже пятий рік носить бронежилет на публіці – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відповіли, чи справді Путін став носити бронежилет, повідомляє Армія Інформ.

«Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує, принаймні, останні 5 років» , — заявив речник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов.

4 червня 2024 року по ЗМІ розійшлася інформація, що Путін, за рекомендацією своєї служби безпеки, почав носити під одягом бронежилети на публічні заходи на відкритому повітрі.

За даними ГУР МОУ, Путін використовує своїх двійників, навіть на офіційних заходах.