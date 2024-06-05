Путин уже пятый год носит бронежилет на публике – ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ответили, действительно ли Путин стал носить бронежилет, сообщает Армия Информ.

«Человек, похожий на Путина, регулярно его использует, по крайней мере, последние 5 лет» , — заявил спикер ГУР МОУ капитан Андрей Юсов.

4 июня 2024 по СМИ разошлась информация, что Путин, по рекомендации своей службы безопасности, начал носить под одеждой бронежилеты на публичные мероприятия на открытом воздухе.

По данным ГУР МОУ, Путин использует своих двойников даже на официальных мероприятиях.