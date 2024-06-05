Суд наклав арешт на нерухомість Гринкевича у Чехії

Печерський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно Романа Гринкевича у Празі (Чехія). Арешт накладений не лише на квартиру Гринкевича в одному із центральних районів чеської столиці, але й увесь будинок і земельні ділянки під ним.﻿ З посиланням на NGL.media, повідомляє Економічна правда.

Видання з’ясувало, що Роману Гринкевичу належить квартира площею 90,8 квадратного метра на п’ятому поверсі ЖК Marina Island. Цей житловий комплекс розташований на березі Влтави у центрі Праги.

Цю квартиру Роман Гринкевич придбав у березні 2018 року за майже 11,2 млн грн. З договору купівлі-продажу випливає, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним.

В ухвалі Печерського райсуду Києва, прийнятій ще на початку квітня, але опублікованій лише в середині травня, зазначено, що арешт накладений і безпосередньо на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею.

9 січня Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

У 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони та виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.