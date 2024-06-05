Суд наложил арест на недвижимость Гринкевича в Чехии

Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество Романа Гринкевича в Праге (Чехия). Арест наложен не только на квартиру Гринкевича в одном из центральных районов чешской столицы, но и весь дом и земельные участки под ним. Со ссылкой NGL.media, сообщает Экономическая правда.

Издание выяснило, что Роману Гринкевичу принадлежит квартира площадью 90,8 квадратного метра на пятом этаже ЖК Marina Island. Этот жилой комплекс расположен на берегу Влтавы в центре Праги.

Эту квартиру Роман Гринкевич приобрел в марте 2018 года за почти 11,2 млн грн. Из договора купли-продажи следует, что он как владелец квартиры является совладельцем всего жилого комплекса и земли под ним.

В постановлении Печерского райсуда Киева, принятом еще в начале апреля, но опубликованном только в середине мая, указано, что арест наложен и непосредственно на квартиру Гринкевича, и на весь жилой комплекс вместе с землей.

9 января Минобороны приняло решение о расторжении всех договоров с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

В 2023 году Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны и выиграли 23 тендера на поставку одежды на более чем 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.