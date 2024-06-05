Обдурив державу на 2,6 млн грн: ДБР викрило дезертира з Луганщини

Правоохоронці викрили експрикордонника з Луганщини, який втік зі служби та, перебуваючи на тимчасово окупованій території, разом з дружиною незаконно оформили собі виплату, призначену сім’ям військовополонених.﻿﻿ З посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Українська правда.

"За даними слідства, майстер-сержант 24 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання відділу прикордонної служби у Старобільському районі Луганської області. Підозрюваний виїхав на тимчасово окуповану територію та, залучивши свою дружину, реалізував шахрайську схему" , - йдеться в повідомленні пресслужби ОГП.

Повідомляється, що дружина направила до командування чоловіка документи, що його нібито захопили в полон росіяни. На підставі цих документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримувало грошове забезпечення, яке передбачене для сімей військовополонених.

Таким чином вони завдали державі збитків на понад 2,6 млн гривень.

Окрім того, зазначається, що сам зловмисник навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої "ЛНР".

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру в дезертирстві та шахрайстві колишньому правоохоронцю. Також про підозру у шахрайстві його дружині. Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати.