Обманул государство на 2,6 млн грн: ГБР разоблачило дезертира из Луганщины

Правоохранители разоблачили экс-пограничника из Луганщины, который сбежал со службы и, находясь на временно оккупированной территории, вместе с женой незаконно оформили себе выплату, предназначенную семьям военнопленных.﻿﻿ Со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает Украинская правда.

"По данным следствия, мастер-сержант 24 февраля 2022 года самовольно оставил место службы и покинул район выполнения задания отдела пограничной службы в Старобельском районе Луганской области. Подозреваемый выехал на временно оккупированную территорию и, привлекая свою жену, реализовал мошенническую схему" , - говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

Сообщается, что жена направила в командование мужа документы, что его якобы захватили в плен россияне. На основании этих документов супруги с июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали денежное обеспечение, которое предусмотрено для семей военнопленных.

Таким образом они нанесли государству ущерб на более чем 2,6 млн гривен.

Кроме того, отмечается, что сам злоумышленник даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой "ЛНР".

Работники ГБР заочно сообщили о подозрении в дезертирстве и мошенничестве бывшему правоохранителю. Также о подозрении в мошенничестве его жене. Сейчас решается вопрос об аресте имущества фигурантов, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты.