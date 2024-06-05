Кабмін розширить кредитну програму на встановлення малих електростанцій

Кабінет міністрів збирається розширити кредитну програму 5-7-9 на проєкти розподіленої генерації: невеликі електростанції на біопаливі, високоманеврові електростанції, що працюють на газі, системи накопичення енергії тощо. Про це заявило Міністерство економіки за результатами наради з бізнесом щодо посилення енергетичної безпеки України, повідомляє ЛігаБізнес.

З початку весни 2024 року Росія знищила до 9 ГВт потужностей генерації електроенергії в Україні.

Держава сподівається, що бізнес візьме участь у відновленні енергопотужностей та розвитку розподіленої генерації, але для цього йому потрібен доступ до фінансових ресурсів.

Тому Кабінет міністрів вирішив звернутися до програми 5-7-9.

"Один з інструментів, який зарекомендував себе дуже гарно і який держава може запропонувати бізнесу, – пільгове кредитування за програмою 5-7-9. Наразі уряд готує рішення щодо розширення цієї програми на проєкти розподіленої генерації. Це до 150 млн грн кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів. Водночас ми працюватимемо з нашими партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики" , – сказав заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Муніципальній владі пропонується реалізувати власні проєкти зі збільшення енергопотужностей теплокомуненерго з допомогою державно-приватного партнерства.

Також під час наради порушувалися питання страхування воєнних ризиків, рішень, які дозволять комерційним банкам активніше кредитувати проєкти розподіленої генерації.