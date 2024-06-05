Кабмин расширит кредитную программу на установку малых электростанций

Кабинет министров намерен расширить кредитную программу 5-7-9 на проекты распределенной генерации: небольшие электростанции на биотопливе, высокоманевровые электростанции, работающие на газе, системы накопления энергии и т.д. Об этом заявило Министерство экономики по результатам совещания с бизнесом по усилению энергетической безопасности Украины, сообщает Лига.Бизнес.

С начала весны 2024 года Россия уничтожила до 9 ГВт мощностей генерации электроэнергии в Украине.

Государство надеется, что бизнес примет участие в восстановлении энергомощностей и развитии распределенной генерации, но для этого ему нужен доступ к финансовым ресурсам.

Поэтому Кабинет министров решил обратиться к программе 5-7-9.

"Один из инструментов, который зарекомендовал себя очень хорошо и который государство может предложить бизнесу – льготное кредитование по программе 5-7-9. В настоящее время правительство готовит решение о расширении этой программы на проекты распределенной генерации. Это до 150 млн грн кредита на льготных условиях, что достаточно для реализации небольших проектов. В то же время мы будем работать с нашими партнерами из ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства Ukraine Facility на восстановление энергетики" , — сказал заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Муниципальным властям предлагается реализовать собственные проекты по увеличению энергомощностей теплокоммунэнерго с помощью государственно-частного партнерства.

Также во время совещания поднимались вопросы страхования военных рисков, решений, которые позволят коммерческим банкам активнее кредитовать проекты распределенной генерации.