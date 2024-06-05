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FT: Україна втратила 30 ГВт генерації електроенергії з початку вторгнення РФ
З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт. Про це пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.
"До повномасштабного вторгнення Росії внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії, що було одним з найбільших у Європі. Зараз ця потужність виробництва впала нижче 20 ГВт через обстріли та російську окупацію, яка вивела електростанції з ладу", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.