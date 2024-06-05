FT: Украина потеряла 30 ГВт генерации электроэнергии с начала вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

"До полномасштабного вторжения России внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов и российской оккупации, которая вывела электростанции из строя" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.