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Окупанти обстріляли село на Херсонщині під час видачі гумдопомоги, двоє постраждалих

Окупанти обстріляли село на Херсонщині під час видачі гумдопомоги, двоє постраждалих
Фото: t.me/olexandrprokudin

Російська армія вдарила по селу Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила﻿ Херсонська ОВА.

«Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілих доставили до лікарні, медики їх обстежують та надають допомогу.

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