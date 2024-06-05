Окупанти обстріляли село на Херсонщині під час видачі гумдопомоги, двоє постраждалих

Російська армія вдарила по селу Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила﻿ Херсонська ОВА.

«Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років» , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілих доставили до лікарні, медики їх обстежують та надають допомогу.