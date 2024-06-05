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Окупанти обстріляли село на Херсонщині під час видачі гумдопомоги, двоє постраждалих
Російська армія вдарила по селу Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила Херсонська ОВА.
«Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілих доставили до лікарні, медики їх обстежують та надають допомогу.