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Оккупанты обстреляли село на Херсонщине во время выдачи гумдопомощи, двое пострадавших
Российская армия ударила по селу Ингулец в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи, пострадали двое мужчин. Об этом сообщила Херсонская ОВА .
«Российская армия атаковала село Ингулец. Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, медики обследуют их и оказывают помощь.