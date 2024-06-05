Оккупанты обстреляли село на Херсонщине во время выдачи гумдопомощи, двое пострадавших

Российская армия ударила по селу Ингулец в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи, пострадали двое мужчин. Об этом сообщила Херсонская ОВА .

«Российская армия атаковала село Ингулец. Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет» , - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, медики обследуют их и оказывают помощь.