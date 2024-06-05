ООН припинила закупівлі російського зерна та борошна для бідних країн

Російським компаніям обмежили доступ до тендерів на постачання продовольства для Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка постачає їжу до бідних країн. Про це пишуть РосЗМІ, повідомляє ЛігаБізнес.

Йдеться про програму, в рамках якої продовольство закуповується ВПП ООН і передається бідним країнам у якості гуманітарної допомоги, Росія була її постачальником протягом останніх 20 років.

За даними співрозмовника агентства на російському ринку, зниження кількості замовлень від акредитованих у ВПП ООН російських експортерів вже відчули виробники борошна у РФ.

"В останні місяці стало нормою, що товар російського походження – а ми в тендерній заявці зобов'язані це вказувати – в принципі не допускається" , – розповів Дмитро Сухов, керівник департаменту гуманітарного супроводу компанії Abakan Air, яка є найбільшим російським постачальником ВПП ООН.

Запрошення на деякі тендери російським постачальникам взагалі перестали приходити.

Те, що російські постачальники ВПП ООН зіткнулися з обмеженнями у допуску до тендерів на постачання продовольства, підтвердила і Діляра Равілова-Боровик, заступниця постійного представника Росії при ВПП та інших міжнародних організаціях у Римі.

За її словами, перші сигнали від російських постачальників про те, що їх не допускають до участі в деяких тендерах на постачання продовольства, почали надходити кілька місяців тому.

За даними видання, в останні роки російське продовольство – борошно, соняшникова олія, горох – займало до 20% від усіх зовнішніх постачань Всесвітньої продовольчної програми ООН. Висока частка Росії була обумовлена тим, що російська продукція коштувала на 10-15% дешевше, ніж у альтернативних постачальників.

Основними одержувачами російського продовольства по лінії ВПП ООН історично були найбільш гуманітарно вразливі країни, такі як Сирія, Судан, Афганістан, Палестина та країни Центральної Азії.