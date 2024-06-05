ООН прекратила закупки российского зерна и муки для бедных стран

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН, поставляющей еду в бедные страны. Об этом пишут росСМИ, сообщает Лига.Бизнес.

Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается ВПП ООН и передается бедным странам в качестве гуманитарной помощи, Россия была ее поставщиком последние 20 лет.

По данным собеседника агентства на российском рынке, понижение количества заказов от аккредитованных в ВПП ООН российских экспортеров уже почувствовали производители муки в РФ.

"В последние месяцы стало нормой, что товар российского происхождения – а мы в тендерной заявке обязаны это указывать – в принципе не допускается" , – рассказал Дмитрий Сухов, руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air, являющейся крупнейшим российским поставщиком ВПП ООН.

Приглашения на некоторые тендеры российским поставщикам перестали приходить.

То, что российские поставщики ВПП ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия, подтвердила и Диляра Равилова-Боровик, заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме.

По ее словам, первые сигналы от российских поставщиков о том, что они не допускаются к участию в некоторых тендерах на поставку продовольствия, начали поступать несколько месяцев назад.

По данным издания, в последние годы российское продовольствие – мука, подсолнечное масло, горох – занимало до 20% от всех внешних поставок Всемирной продовольственной программы ООН. Высокая доля России была обусловлена тем, что российская продукция стоила на 10–15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков.

Основными получателями российского продовольствия по линии ВПП ООН исторически являлись наиболее гуманитарно уязвимые страны, такие как Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.