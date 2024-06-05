У Житомирському ТЦК стало погано чоловікові, він помер

У Житомирському ТЦК заявили, що чоловік, якого доставили для проходження ВЛК, помер через самокаліцтво після епілептичного нападу, а не внаслідок побиття військовими. З посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП, повідомляє Українська правда.

"28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої" , - заявили в ТЦК.

Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні".

У ТЦК додали, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

Водночас у місцевих групах Facebook інформацію про померлого військовозобов'язаного почали пов’язувати з певними діями ТЦК та СП.