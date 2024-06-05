В Житомирском ТЦК стало плохо мужчине, он умер

В Житомирском ТЦК заявили, что мужчина, которого доставили для прохождения ВВК, умер из-за самокалечения после эпилептического приступа, а не в результате избиения военными.﻿﻿ Со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП, сообщает Украинская правда.

"28 мая 2024 года во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой".

Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоубийство. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице" , - заявили в ТЦК.

В ТЦК добавили, что следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

В то же время в местных группах Facebook информацию об умершем военнообязанном начали связывать с определенными действиями ТЦК и СП.