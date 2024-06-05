Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор українців геноцидом

Комітет закордонних справ парламенту Іспанії схвалив резолюцію, в якій визнається Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться на сайті Сенату Іспанії, повідомляє Ліга.net.

За документ, який визнає Голодомор геноцидом, проголосували "за" — 29 членів парламентського комітету, "проти" — чотири особи, ще один — утримався.

Резолюція закликає уряд Іспанії публічно вшанувати пам'ять жертв Голодомору.

Також комітет закликав уряд Іспанії засудити вторгнення Росії в Україну, вимагати негайного припинення цієї військової агресії, підтримувати надання матеріальних ресурсів, включно з військовою, логістичною підтримкою, з вишколом та тренуваннями, які Іспанія може надати в координації з європейськими та міжнародними партнерами для легітимного захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Зокрема, документ вимагає засудити насильницьке переміщення та депортацію українських неповнолітніх і співпрацювати з іншими міжнародними партнерами з метою повернення дітей в Україну.

Станом на сьогодні вже 29 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.