Комитет парламента Испании признал Голодомор украинцев геноцидом

Комитет иностранных дел парламента Испании одобрил резолюцию, в которой признается Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом говорится на сайте Сената Испании, сообщает Лига.net.

За документ, который признает Голодомор геноцидом, проголосовали "за" – 29 членов парламентского комитета, "против" – четыре человека, еще один – воздержался.

Резолюция призывает правительство Испании публично почтить память жертв Голодомора.

Также комитет призвал правительство Испании осудить вторжение России в Украину, требовать немедленного прекращения этой военной агрессии, поддерживать предоставление материальных ресурсов, в том числе военную, логистическую поддержку, обучение и тренировки, которые Испания может предоставить в координации с европейскими и международными партнерами для легитимной защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, документ требует осудить насильственное перемещение и депортацию украинских несовершеннолетних и сотрудничать с другими международными партнерами в целях возвращения детей в Украину.

На сегодняшний день уже 29 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.