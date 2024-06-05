Газпром не повернеться на довоєнні обсяги експорту протягом десяти років - FT

Газпром не зможе повернутися на довоєнні обсяги експорту газу щонайменше протягом десяти років. Про це йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на результати зовнішнього аудиту, проведеного на замовлення російської компанії, повідомляє Новое время.

Як пише видання, основними наслідками санкцій для Газпрому та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які відновляться до рівня 2020 року не раніше ніж 2035-го.

«Оскільки Газпром, який не має власної перевіреної технології виробництва скрапленого природного газу у великих обсягах, єдиний експортер газу трубопроводами, а ці обсяги зменшуються, роль Газпрому на газовому ринку, відповідно, теж зменшуватиметься» , — йдеться в документі.