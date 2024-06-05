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Газпром не повернеться на довоєнні обсяги експорту протягом десяти років - FT
Газпром не зможе повернутися на довоєнні обсяги експорту газу щонайменше протягом десяти років. Про це йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на результати зовнішнього аудиту, проведеного на замовлення російської компанії, повідомляє Новое время.
Як пише видання, основними наслідками санкцій для Газпрому та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які відновляться до рівня 2020 року не раніше ніж 2035-го.
«Оскільки Газпром, який не має власної перевіреної технології виробництва скрапленого природного газу у великих обсягах, єдиний експортер газу трубопроводами, а ці обсяги зменшуються, роль Газпрому на газовому ринку, відповідно, теж зменшуватиметься», — йдеться в документі.
«Газпром у глухому куті, і вони це добре усвідомлюють», — відреагувала на звіт економістка Еліна Рибакова, позаштатна старша наукова співробітниця Peterson Institute.