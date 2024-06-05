Газпром не вернется на довоенные объемы экспорта в течение десяти лет - FT

Газпром не сможет вернуться на довоенные объемы экспорта газа по меньшей мере в течение десяти лет. Об этом говорится в материале Financial Times со ссылкой на результаты внешнего аудита проведенного по заказу российской компании, сообщает Новое время.

Как пишет издание, основными последствиями санкций для Газпрома и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые восстановятся до уровня 2020 года не раньше 2035-го.

«Поскольку Газпром, не имеющий собственной проверенной технологии производства сжиженного природного газа в больших объемах, единственный экспортер газа по трубопроводам, а эти объемы уменьшаются, роль Газпрома на газовом рынке, соответственно, тоже будет уменьшаться» , — говорится в документе.