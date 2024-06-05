ДБР повідомило про підозру топ-чиновнику КМДА у вимаганні хабарів від перевізників

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступника директора одного з департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Чиновнику КМДА загрожує до 10 років ув'язнення. З посиланням на ГБР, повідомляє Новое время.

Також підозру отримав приватний підприємець, який допомагав урядовцеві організувати систему поборів.

У ГБР розповіли, що у квітні 2024 року до бюро звернулася дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. За її словами, чиновник КМДА систематично чинив тиск на компанію із вимогою щотижня передавати йому 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті. В іншому випадку їй погрожували розірвати чинний договір на пасажирські перевезення.

Гроші мали передавати через підприємця-посередника. Правоохоронці затримали його одразу після отримання першої частини хабара.

ГБР повідомило про проведення низки обшуків, під час яких вилучили документи та техніку.

Чиновник КМДА та його спільник підозрюються у порушенні ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання посадовою особою неправомірної вигоди). Перевіряється можливе причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.

ГБР не вказує прізвище підозрюваного чиновника КМДА, але Суспільне з посиланням на джерела пише, що йдеться про Максима Широкова, який обіймає посаду в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

4 червня ГБР проводило обшуки у приміщеннях КМДА та у заступника міського голови Костянтина Усова. На сайті міськради вказували, що правоохоронці вилучили комп'ютер та документи, перевіряючи прозорість у сфері міських перевезень.

За даними співрозмовника Української правди, слідчі дії нібито пов'язані із систематичним вимаганням чиновником неправомірної винагороди від одного із столичних перевізників.