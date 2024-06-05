ГБР сообщило о подозрении топчиновнику КГГА в вымагательстве взяток от перевозчиков

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков. Чиновнику КГГА грозит до 10 лет заключения. Со ссылкой на ГБР, сообщает Новое время.

Также подозрение получил частный предприниматель, который помогал чиновнику организовать систему поборов.

В ГБР рассказали, что в апреле 2024 года в бюро обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. По ее словам, чиновник КГГА систематически оказывал давление на компанию с требованием еженедельно передавать ему 40 тысяч гривен за право работы на маршруте. В противном случае ей угрожали разорвать действующий договор на пассажирские перевозки.

Деньги должны были передавать через предпринимателя-посредника. Правоохранители задержали его сразу после получения первой части взятки.

ГБР сообщило о проведении ряда обысков, во время которых изъяли документы и технику.

Чиновник КГГА и его сообщник подозреваются в нарушении ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды). Проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.

ГБР не указывает фамилию подозреваемого чиновника КГГА, но Суспільне со ссылкой на источники пишет, что речь идет о Максиме Широкове, который занимает должность в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

4 июня ГБР проводило обыски в помещениях КГГА и у заместителя городского головы Константина Усова. На сайте горсовета указывали, что правоохранители изъяли компьютер и документы, проверяя прозрачность в сфере городских перевозок.

По данным собеседника Украинской правды, следственные действия якобы связаны с систематическим вымогательством чиновником неправомерного вознаграждения от одного из столичных перевозчиков.