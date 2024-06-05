ВАКС стягнув у розпорядження України майно колаборанта Балицького

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід України майно колаборанта Євгена Балицького загальною вартістю понад 120 млн грн, серед якого київська компанія, що займається ремонтом і технічним обслуговуванням літаків. З посиланням на пресцентр Служби безпеки України, повідомляє Укрінформ.

За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України активів Балицького.

Також націоналізоване майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю – дружину, сина та батька.

Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.

Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій росіянами частині Запорізької області.

Йдеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово захопленому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на росіян.

Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.

Як повідомлялось, за матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тоді суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, колишній народний депутат від забороненої "Опозиційної платформи — за життя" Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ.

Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.