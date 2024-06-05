ВАКС взыскал в распоряжение Украины имущество коллаборанта Балицкого

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход Украины имущество коллаборанта Евгения Балицкого общей стоимостью более 120 млн грн, среди которого киевская компания, занимающаяся ремонтом и техническим обслуживанием самолетов. Со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины, сообщает Укринформ.

По материалам СБУ Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов Балицкого.

Также национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью – жену, сына и отца.

Среди изъятых активов – киевская компания, занимающаяся ремонтом и техобслуживанием самолетов.

Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной россиянами части Запорожской области.

Речь идет о 5 легких самолетах, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиумкласса, в частности Lexus и BMW.

Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно захваченном Мелитополе. Среди них – местная телерадиокомпания, работающая на россиян.

Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн. грн.

Как сообщалось, по материалам СБУ в конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Тогда суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, бывший народный депутат от запрещенной "Оппозиционной платформы - при жизни" Балицкий одним из первых публично поддержал полномасштабное вторжение РФ.

Впоследствии коллаборант был назначен главой оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Запорожской области.

Национализированное имущество гауляйтера, находящееся во временной оккупации, будет изъято в пользу Украины в рамках предстоящей репарации.