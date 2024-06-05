Гуменюк знову призначили в ОК "Південь": на яку посаду

Наталія Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій Оперативного командування "Південь", повідомляє Детектор Медіа.

"Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь". До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь".

Два з половиною років я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК «Південь». Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК «Південь». Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 16 квітня цього року український Медіарух оприлюднив спільну заяву, в якій звинуватив тоді ще керівницю Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності та закликав військове керівництво замінити її "на більш компетентну особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".

Вже 19 квітня Наталію Гуменюк звільнили з посади керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України. Новим очільником став Дмитро Плетенчук.