Гуменюк снова назначили в ОК "Юг": на какую должность

Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций Оперативного командования "Юг", сообщает Детектор Медиа.

"Для меня это не новое назначение, но я не могу называть дат. Когда назначается офицер на должность – это закрытая информация. Я сейчас нахожусь в должности заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Юг". В мои полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг".

Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, а сейчас официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немного другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Юг". Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных Силах в целом. Оно сравнительно новая структура, но основное ее призвание – это улучшение коммуникаций с выводами, сделанными с начала полномасштабного вторжения" , - отметила Гуменюк.

Напомним, 16 апреля этого года украинский Медиарух обнародовал совместное заявление, в котором обвинил тогда еще руководительницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в запрете освещать военные преступления России в зоне ее ответственности и призвал военное руководство заменить ее "на более компетентное лицо и не допускать его к любому управлению коммуникациями".

Уже 19 апреля Наталию Гуменюк уволили с должности руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины. Новым руководителем стал Дмитрий Плетенчук.