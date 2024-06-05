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Кулеба обговорив зі швейцарським колегою підготовку до Саміту миру
Міністри закордонних справ України і Швейцарії Дмитро Кулеба та Ігнаціо Кассіс обговорили підготовку до Глобального саміту миру та майбутню Конференцію з відновлення України в Берліні. Про це заявив глава української дипломатії за підсумками телефонної розмови із швейцарським колегою, повідомляє Укрінформ.
«Дипломатична робота щодо забезпечення якнайширшої участі в Саміті миру та його успіху іде на повний хід. Саміт є можливістю для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство у відновленні справедливого миру та довіри до Статуту ООН», - написав Кулеба.
Він додав, що роль Швейцарії також є важливою у зусиллях з відновлення України.
«Я був радий почути, що Швейцарія продовжуватиме робити свій важливий внесок у цю мету, зокрема на майбутній Конференції з відновлення України в Берліні», - зазначив глава МЗС.