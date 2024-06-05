Кулеба обговорив зі швейцарським колегою підготовку до Саміту миру

Міністри закордонних справ України і Швейцарії Дмитро Кулеба та Ігнаціо Кассіс обговорили підготовку до Глобального саміту миру та майбутню Конференцію з відновлення України в Берліні.﻿ Про це заявив глава української дипломатії за підсумками телефонної розмови із швейцарським колегою, повідомляє Укрінформ.

«Дипломатична робота щодо забезпечення якнайширшої участі в Саміті миру та його успіху іде на повний хід. Саміт є можливістю для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство у відновленні справедливого миру та довіри до Статуту ООН» , - написав Кулеба.

Він додав, що роль Швейцарії також є важливою у зусиллях з відновлення України.