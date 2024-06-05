Кулеба обсудил со швейцарским коллегой подготовку к Саммиту мира

Министры иностранных дел Украины и Швейцарии Дмитрий Кулеба и Игнацио Кассис обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и предстоящую Конференцию по восстановлению Украины в Берлине. Об этом заявил глава украинской дипломатии по итогам телефонного разговора со швейцарским коллегой, сообщает Укринформ.

«Дипломатическая работа по обеспечению широчайшего участия в Саммите мира и его успеха идет полным ходом. Саммит - возможность для каждой страны продемонстрировать глобальное лидерство в восстановлении справедливого мира и доверия к Уставу ООН» , - написал Кулеба.

Он добавил, что роль Швейцарии также важна в усилиях по восстановлению Украины.