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Кулеба обсудил со швейцарским коллегой подготовку к Саммиту мира

Кулеба обсудил со швейцарским коллегой подготовку к Саммиту мира
Фото: kmu.gov.ua

Министры иностранных дел Украины и Швейцарии Дмитрий Кулеба и Игнацио Кассис обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и предстоящую Конференцию по восстановлению Украины в Берлине. Об этом заявил глава украинской дипломатии по итогам телефонного разговора со швейцарским коллегой, сообщает Укринформ.

«Дипломатическая работа по обеспечению широчайшего участия в Саммите мира и его успеха идет полным ходом. Саммит - возможность для каждой страны продемонстрировать глобальное лидерство в восстановлении справедливого мира и доверия к Уставу ООН» , - написал Кулеба.

Он добавил, что роль Швейцарии также важна в усилиях по восстановлению Украины.

«Я был рад услышать, что Швейцария будет продолжать вносить свой важный вклад в эту цель, в частности на предстоящей Конференции по восстановлению Украины в Берлине» , - отметил глава МИД.

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