Уряд обмежив бронювання рятувальників на рівні 50%

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає бронювання максимум половини працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у повідомленні народного депутата Олексія Гончаренка.

Крім рятувальників, в урядовій ухвалі обмежили також бронювання співробітників Національної поліції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони та судів.

Депутат заявив, що вважає таке рішення ганебним, оскільки рятувальники ДСНС щодня ризикують життям, рятуючи людей від наслідків російських обстрілів. Гончаренко обурився, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, викликаний на засідання парламенту, так і не з'явився.

t.me/oleksiihoncharenko