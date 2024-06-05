Правительство ограничило бронирование спасателей на уровне 50%

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее бронирование максимум половины работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в сообщении﻿ народного депутата Алексея Гончаренко.

Кроме спасателей, в правительственном постановлении ограничили также бронирование сотрудников Национальной полиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны и судов.

Депутат заявил, что считает такое решение постыдным, поскольку спасатели ГСЧС ежедневно рискуют жизнью, спасая людей от последствий российских обстрелов. При этом Гончаренко возмутился, что министр внутренних дел Игорь Клименко, вызванный на заседание парламента, так и не появился.

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