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В Україні знову оголосили тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)
В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область)", – йдеться в повідомленні.
Оновлено. О 16:10 оголосили відбій тривоги.
Раніше тривогу оголосили о 13:23. Згодом пролунав відбій.
Також повітряну тривогу оголошували сьогодні зранку, о 7:14. О 7:42 повідомили про відбій загрози.
Інформації про пуск ракет не було.
Новина оновлюється.