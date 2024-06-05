В Україні знову оголосили тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)

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В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область)" , – йдеться в повідомленні.

Оновлено. О 16:10 оголосили відбій тривоги.

Раніше тривогу оголосили о 13:23. Згодом пролунав відбій.

Також повітряну тривогу оголошували сьогодні зранку, о 7:14. О 7:42 повідомили про відбій загрози.

Інформації про пуск ракет не було.

Новина оновлюється.