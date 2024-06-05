В Украине снова объявили тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)

Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)" , – говорится в сообщении.

Обновлено. В 16:11 объявили отбой тревоги.

Ранее тревогу объявили в 13.23. Впоследствии раздался отбой.

Также воздушную тревогу объявляли сегодня утром в 7:14. В 7:42 сообщили об отбое угрозы.

Информации о пуске ракет не было.