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В Украине снова объявили тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)
Во всех областях Украины снова объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)", – говорится в сообщении.
Обновлено. В 16:11 объявили отбой тревоги.
Ранее тревогу объявили в 13.23. Впоследствии раздался отбой.
Также воздушную тревогу объявляли сегодня утром в 7:14. В 7:42 сообщили об отбое угрозы.
Информации о пуске ракет не было.