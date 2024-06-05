Сирський назвав основні задачі ЗСУ у Вовчанську та під Куп'янськом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про поїздку на Харківський та Куп'янський напрямки. За його словами, ситуація на фронті складна через високу інтенсивність бойових дій та застосування росіянами керованих авіабомб та бронетехніки.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Сирського у Facebook.

"Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

На інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій" , – йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку РФ концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке - Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

"У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій" , – зазначив головком.

За його словами, складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої.

"Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони. Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону.

Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе" , – написав Сирський.

Головнокомандувач відзначив "ефективну роботу більшості командирів та штабів", а також подякував "за стійкість та мужність" солдатам, сержантам та молодшим офіцерам.