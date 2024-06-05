Сырский назвал основные задачи ВСУ в Волчанске и под Купянском
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о поездке на Харьковское и Купянское направления. По его словам, ситуация на фронте сложна из-за высокой интенсивности боевых действий и применения россиянами управляемых авиабомб и бронетехники.
Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook.
"Противник продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.
В других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения опрокидывания их на другие участки ведения боевых действий", – говорится в сообщении.
На Харьковском направлении РФ концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое - Липке, но несет значительные потери и не имеет успеха.
"В Волчанске наша главная задача на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий", - отметил главком.
По его словам, сложная ситуация в Купянском районе. Противник пытается прорвать оборону ВСУ по двум направлениям. Продолжаются жесткие бои.
"Наша задача остановить врага и заставить его перейти к обороне. Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону.
При всей сложности ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", – написал Сырский.
Главнокомандующий отметил "эффективную работу большинства командиров и штабов", а также поблагодарил "за стойкость и мужество" солдат, сержантов и младших офицеров.