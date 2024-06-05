Сырский назвал основные задачи ВСУ в Волчанске и под Купянском

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о поездке на Харьковское и Купянское направления. По его словам, ситуация на фронте сложна из-за высокой интенсивности боевых действий и применения россиянами управляемых авиабомб и бронетехники.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook.

"Противник продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

В других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения опрокидывания их на другие участки ведения боевых действий" , – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении РФ концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое - Липке, но несет значительные потери и не имеет успеха.

"В Волчанске наша главная задача на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий" , - отметил главком.

По его словам, сложная ситуация в Купянском районе. Противник пытается прорвать оборону ВСУ по двум направлениям. Продолжаются жесткие бои.

"Наша задача остановить врага и заставить его перейти к обороне. Моя задача обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону.

При всей сложности ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное" , – написал Сырский.

Главнокомандующий отметил "эффективную работу большинства командиров и штабов", а также поблагодарил "за стойкость и мужество" солдат, сержантов и младших офицеров.