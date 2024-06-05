Прем'єр Індії Моді подав у відставку

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Нарендра Моді подав у відставку з посади прем'єр-міністра Індії, проте виконуватиме обов'язки до формування нового складу уряду, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба президента Індії у соцмережі Х.

"Прем'єр-міністр Нарендра Моді зустрівся з президентом Драупаді Мурму в Раштрапаті-Бхавані. Прем'єр-міністр подав прохання про відставку та заяву про відставку Ради міністрів Індії. Приймаючи відставку, президент попросив прем'єр-міністра та його колег залишитися на своїх посадах до формування нового уряду" , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Наредра Моді очолював уряд Індії з 26 травня 2014 року.