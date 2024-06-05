Премьер Индии Моди подал в отставку

Нарендра Моди подал в отставку с должности премьер-министра Индии, однако будет исполнять обязнности до формирования нового состава правительства, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба президента Индии в соцсети Х.

"Премьер-министр Нарендра Моди встретился с президентом Драупади Мурму в Раштрапати-Бхаване. Премьер-министр подал прошение об отставке и заявление об отставке Совета министров Индии. Принимая отставку, президент попросил премьер-министра и его коллег остаться на своих постах до формирования нового правительства" , — говорится в сообщении.

Напомним, Наредра Моди возглавлял правительство Индии с 26 мая 2014 года.